Auto, abbraccio Schlein-Conte a corteo sindacati: poi incontro con operai (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un abbraccio e uno scambio di battute con gli operai. incontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader M5s Giuseppe Conte alla manifestazione a Roma, in Piazza del Popolo, dei sindacati metalmeccanici sul settore Auto. Gli operai hanno chiesto il sostegno dei due maggiori partiti dell'opposizione. "Potete farlo solo voi, potete farlo insieme", ha chiesto loro un sindacalista della Fiom dello stabilimento di Mirafiori, "siamo pronti a sostenervi". Conte e Schlein hanno ascoltato le richieste. La segretaria dem ha ricordato che le opposizioni stanno lavorando sul settore Automotive con una mozione unitaria.

Auto - Conte : “Operai sempre più in povertà - colpa di governo e Stellantis” - Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione dei metalmeccanici. . Perché l’Istat ha appena detto che le famiglie con gli operai in povertà assoluta sono aumentate, e quando adesso andremo a leggere le detrazioni fiscali, il taglio che viene fatto alle detrazioni fiscali, sarà ancora peggio. (Lapresse.it)

Auto : Conte-Schlein insieme a manifestazione - incontro con operai - Roma, 18 ott. (LaPresse) – Un abbraccio e uno scambio di battute con gli operai. Incontro tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader M5s Giuseppe Conte alla manifestazione in piazza del Popolo dei sindacati metalmeccanici sul settore auto. (Lapresse.it)

