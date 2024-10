Twiga, Briatore pronto a vendere il brand. Del Vecchio jr investe dopo il Franco Mare (Di giovedì 17 ottobre 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 17 ottobre 2024 – Dici Twiga e pensi a Briatore. Eppure il top manager è pronto a vendere il marchio, così il beach club della Versilia promette di passare di mano. Sul tavolo dell’imprenditore sarebbero già pronte almeno tre offerte, due da fondi internazionali, mentre la terza – e più interessante – sarebbe stata presentata da Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei sei figli del fondatore dell’impero di occhiali Luxottica, Leonardo. Lo stesso che l’estate scorsa ha rilevato il Franco Mare a Marina di Pietrasanta trasformandolo nel lussuoso Vesta Mare alla cui inaugurazione si presentò Fedez in Lamborghini fresco di separazione dalla Ferragni visto che con Del Vecchio jr è socio in affari della bibita Boem al gusto di zenzero). Lanazione.it - Twiga, Briatore pronto a vendere il brand. Del Vecchio jr investe dopo il Franco Mare Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 17 ottobre 2024 – Dicie pensi a. Eppure il top manager èil marchio, così il beach club della Versilia promette di passare di mano. Sul tavolo dell’imprenditore sarebbero già pronte almeno tre offerte, due da fondi internazionali, mentre la terza – e più interessante – sarebbe stata presentata da Leonardo Maria Del, uno dei sei figli del fondatore dell’impero di occhiali Luxottica, Leonardo. Lo stesso che l’estate scorsa ha rilevato ila Marina di Pietrasanta trasformandolo nel lussuoso Vestaalla cui inaugurazione si presentò Fedez in Lamborghini fresco di separazione dalla Ferragni visto che con Deljr è socio in affari della bibita Boem al gusto di zenzero).

