Troppi accessi all'Ospedale di Pozzuoli? Giovane puteolana, ammalata di morbo di Chron, snobbata dal chirurgo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ricevo e pubblico: "Voglio denunciare l'ennesimo episodio increscioso accaduto a mia figlia all'interno dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie e lo faccio anche perché spero di essere di aiuto ad altre persone, che come mia figlia vivono una condizione di sofferenza, dove oltre al danno c'è anche la beffa. Non sono piu' disposta a sopportare l'atteggiamento

