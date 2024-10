Tenta di rapinare un bar, viene ucciso dal titolare a colpi di forbici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una persona è stata uccisa all'alba di giovedì 17 ottobre a Milano. Si tratta, secondo le prime informazioni apprese da MilanoToday, di un uomo italiano di 37 anni. L'omicidio è avvenuto attorno alle 5.30 in viale Giovanni Da Cermenate, in zona Vigentino. Il trentasettenne, con precedenti penali Today.it - Tenta di rapinare un bar, viene ucciso dal titolare a colpi di forbici Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una persona è stata uccisa all'alba di giovedì 17 ottobre a Milano. Si tratta, secondo le prime informazioni apprese da MilanoToday, di un uomo italiano di 37 anni. L'omicidio è avvenuto attorno alle 5.30 in viale Giovanni Da Cermenate, in zona Vigentino. Il trentasettenne, con precedenti penali

