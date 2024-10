Oasport.it - Tennis, la n.1 al mondo Iga Swiatek cambia coach e punta su Wim Fissette: “È una scelta a lungo termine”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo aver messo fine alla collaborazione triennale con il connazionale Tomasz Wiktorowski, la numero uno delmondiale Igaha annunciato quest’oggi il nome del suo prossimo. “Sono emozionata e motivata a dare il via a un nuovo capitolo. Sono felice di annunciare che Wimentrerà a far parte del nostro team“, le parole della 23enne polacca. La quattro volte vincitrice del Roland Garros ha optato dunque per un allenatore di alto livello internazionale, che ha alle spalle delle esperienze importanti e di successo con stelle del circuito WTA come Kim Clijsters, Simona Halep e Naomi Osaka (vincendo almeno uno Slam con ciascuna di loro). “Come sapete mi sto preparando per WTA Finals, ma la mia è unae decisioni a brevenon ne ho mai prese.