Tacconi | Se avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci…

Stefano Tacconi confessa : “il calcio di oggi una noia mortale e Cassano e Balotelli… “ - Noi portieri eravamo dei pazzi, adesso sono tutti a modino e giocano con i piedi. Io appena avevo la palla la tiravo più lontano che potevo. Da dirigente, a quelli come Tacconi avrei detto di fumare e bere meno. ” Ha espresso il suo disappunto per la mancanza di emozioni e spettacolo nel calcio contemporaneo, affermando che: “Se avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci in culo ... (Calcioweb.eu)