Stampa Italiana lancia la prima testata online con font ad alta leggibilità per tutti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Stampa Italiana dà vita a una nuova era nell’accessibilità dell’informazione, diventando la prima testata online a integrare un font ad alta leggibilità. Questa decisione innovativa si rivolge in particolare a chi ha difficoltà di lettura, come le persone dislessiche, ma al contempo rende la lettura più agevole per un pubblico generale. L’iniziativa, frutto della collaborazione con la casa editrice Biancoenero Edizioni, testimonia l’impegno della testata verso un’informazione inclusiva e adeguata alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. Accessibilità e diritto all’informazione: due valori fondamentali Nel mondo contemporaneo, l’accessibilità all’informazione rappresenta un diritto essenziale, strettamente legato alla possibilità di operare scelte consapevoli. Gaeta.it - Stampa Italiana lancia la prima testata online con font ad alta leggibilità per tutti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterdà vita a una nuova era nell’accessibilità dell’informazione, diventando laa integrare unad. Questa decisione innovativa si rivolge in particolare a chi ha difficoltà di lettura, come le persone dislessiche, ma al contempo rende la lettura più agevole per un pubblico generale. L’iniziativa, frutto della collaborazione con la casa editrice Biancoenero Edizioni, testimonia l’impegno dellaverso un’informazione inclusiva e adeguata alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato. Accessibilità e diritto all’informazione: due valori fondamentali Nel mondo contemporaneo, l’accessibilità all’informazione rappresenta un diritto essenziale, strettamente legato alla possibilità di operare scelte consapevoli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'intelligenza artificiale contro i disturbi alimentari - è italiana la prima app - Malpezzi spiega poi che "ci sono dei disegni di legge di iniziativa parlamentare che vogliono incentivare l'attenzione sui disturbi alimentari. Si tratta di una web app - la prima a livello internazionale - realizzata dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale a supporto di psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili per migliorare la condizione dei pazienti affetti da disturbi del ... (Agi.it)

Migranti - prima nave italiana arrivata a centri in Albania - La nave Libra, della marina militare italiana, è arrivata a Shengjin, in Albania, con a bordo 16 persone migranti soccorse in acque internazionali dalla guardia costiera italiana: si tratta dei primi ospiti dei centri per migranti costruiti dall’Italia nel Paese balcanico. . (Lapresse.it)

PRIMA PAGINA-La linea italiana in Europa - dai migranti al Medio Oriente - Quella di ieri è stata un’intensa giornata parlamentare per Giorgia Meloni che, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, ha fatto la spola tra Montecitorio e Palazzo Madama per le comunicazioni di rito che il presidente del Consiglio convenzionalmente rende al Parlamento prima dell’assise in Europa. (Lidentita.it)