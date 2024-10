Six Kings Slam 2024 Nadal | Bravissimo Carlos grazie a tutti per l’affetto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “È stato un piacere giocare questa partita,è statoquesta sera, sta giocando in modo fantastico negli ultimi anni e sta migliorando sempre di più. Io c’ho provato e penso sia stata comunque una buona performance da parte mia”. Così Rafaha commentato nell’immediato post-partita la sconfitta per mano diAlcaraz al Six. “Penso che Carlo non abbia bisogno di molti consigli. Ha un grande team, una grande famiglia. Sta imparando giorno dopo giorno, possiamo vedere che si sta evolvendo. Ma ovviamente, sarò pronto ogni volta che vorrà chiamarmi.” Sul suo ritiro: “Mi sono sempre sentito supportato ovunque, voglio ringraziareper questo sostegno, che c’è stato anche nei momenti più duri. Mi sento privilegiato per tutto quello che ho vissuto.