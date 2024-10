Rome Art Week 2024: Oltre 800 partecipanti e un ricco programma di eventi dedicati all’arte contemporanea (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Rome Art Week 2024 si prepara a tornare nella Capitale, con un programma ricco di eventi e iniziative che coinvolgerà 15 Municipi e offrirà una panoramica sull’arte contemporanea. Con un impressionante numero di partecipanti e una varietà di strutture coinvolte, la manifestazione mira a instaurare una connessione tra artisti, collezionisti e appassionati del settore. La presentazione ufficiale della nona edizione si è tenuta il 16 ottobre al Campidoglio, svelando dettagli e numeri significativi della manifestazione. Un evento dedicato all’arte contemporanea Dal 21 ottobre, la Rome Art Week offrirà un’importante piattaforma per l’arte contemporanea, coinvolgendo 889 partecipanti, tra cui 614 artisti, 84 curatori e 13 collettivi, che si uniranno per realizzare 455 appuntamenti. Gaeta.it - Rome Art Week 2024: Oltre 800 partecipanti e un ricco programma di eventi dedicati all’arte contemporanea Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter LaArtsi prepara a tornare nella Capitale, con undie iniziative che coinvolgerà 15 Municipi e offrirà una panoramica sull’arte. Con un impressionante numero die una varietà di strutture coinvolte, la manifestazione mira a instaurare una connessione tra artisti, collezionisti e appassionati del settore. La presentazione ufficiale della nona edizione si è tenuta il 16 ottobre al Campidoglio, svelando dettagli e numeri significativi della manifestazione. Un evento dedicatoDal 21 ottobre, laArtoffrirà un’importante piattaforma per l’arte, coinvolgendo 889, tra cui 614 artisti, 84 curatori e 13 collettivi, che si uniranno per realizzare 455 appuntamenti.

