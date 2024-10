"Quando ho incontrato Chiara Ferragni...": la clamorosa confessione di Vittorio Feltri (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L'ho vista e mi sono innamorato all'istante". È un Vittorio Feltri scatenato quello che è stato ospite a Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3. Il fondatore di Libero è ormai diventato una presenza costante dello show. E ha chiuso in bellezza questa seconda stagione con alcune perle delle sue. Nel corso della puntata, Piero Chiambretti ha mostrato al giornalista una frase pronunciata da Chiara Ferragni. L'influencer affermava che tra lei e Fedez non c'è mai stata una relazione aperta. Al contrario, era monogama. A quel punto, Feltri ne ha approfittato per raccontare un aneddoto che riguardava proprio la Ferragni. "Io ho conosciuto qualche giorno fa Chiara Ferragni. Era in un ristorante ed è venuta a salutarmi e a ringraziarmi perché io l'ho sempre difesa - ha spiegato il giornalista -. L'ho difesa con degli argomenti, naturalmente. Liberoquotidiano.it - "Quando ho incontrato Chiara Ferragni...": la clamorosa confessione di Vittorio Feltri Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L'ho vista e mi sono innamorato all'istante". È unscatenato quello che è stato ospite a Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3. Il fondatore di Libero è ormai diventato una presenza costante dello show. E ha chiuso in bellezza questa seconda stagione con alcune perle delle sue. Nel corso della puntata, Piero Chiambretti ha mostrato al giornalista una frase pronunciata da. L'influencer affermava che tra lei e Fedez non c'è mai stata una relazione aperta. Al contrario, era monogama. A quel punto,ne ha approfittato per raccontare un aneddoto che riguardava proprio la. "Io ho conosciuto qualche giorno fa. Era in un ristorante ed è venuta a salutarmi e a ringraziarmi perché io l'ho sempre difesa - ha spiegato il giornalista -. L'ho difesa con degli argomenti, naturalmente.

