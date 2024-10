“Pino Daniele – Nero a metà” al cinema dal 4 gennaio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà al cinema da sabato 4 gennaio, distribuito da Eagle Pictures, "Pino Daniele - Nero a metà", un ritratto intimo e profondo della vita e carriera del cantautore napoletano, una delle figure più importanti della musica italiana. A 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, il documentario sarà l`occasione per riscoprire l`uomo dietro l`artista, grazie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi.Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures, per la regia di Marco Spagnoli, "Pino Daniele - Nero a metà" ripercorre la prima parte della carriera di Pino Daniele. Attraverso gli occhi di Stefano Senardi, amico di lunga data e storico produttore di Pino, il documentario offre uno sguardo inedito sul legame tra l`uomo e l`artista, esplorando il lato più autentico e personale del musicista napoletano. Ilfogliettone.it - “Pino Daniele – Nero a metà” al cinema dal 4 gennaio Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sarà alda sabato 4, distribuito da Eagle Pictures, "", un ritratto intimo e profondo della vita e carriera del cantautore napoletano, una delle figure più importanti della musica italiana. A 10 anni dalla scomparsa di, il documentario sarà l`occasione per riscoprire l`uomo dietro l`artista, grazie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi.Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures, per la regia di Marco Spagnoli, "" ripercorre la prima parte della carriera di. Attraverso gli occhi di Stefano Senardi, amico di lunga data e storico produttore di, il documentario offre uno sguardo inedito sul legame tra l`uomo e l`artista, esplorando il lato più autentico e personale del musicista napoletano.

Al cinema dal 4 gennaio : il documentario “Pino Daniele – Nero a metà” rivela l’artista napoletano - La pellicola è destinata a narrare non solo la biografia di un artista, ma anche la storia di una città e di un periodo che continua a vivere grazie alla sua musica. La regia di Marco Spagnoli, supportata da un’eccellente direzione della fotografia di Gianluca Rocco Palma e da un montaggio curato da Jacopo Reale, crea un ritratto visivamente accattivante e narrativamente coinvolgente. (Gaeta.it)

Il ritorno di Nero a Metà - la celebrazione di Pino Daniele 44 anni dopo - Il prossimo 22 novembre sarà pubblicata una riedizione di uno dei classici della musica italiana in vinile: Nero a metà di Pino Daniele.Continua a leggere . (Fanpage.it)

In arrivo Pino Daniele “Nero a metà” Studio Original Masters - Dal punto di vista sonoro, i vantaggi ottenuti sono una maggior chiarezza ed una migliore risposta in frequenza contemporaneamente ad una diminuzione di rumore, distorsione e compressione; in sostanza la più alta qualità possibile per permettere agli ascoltatori di apprezzare questo repertorio di canzoni come mai prima d’ora. (Unlimitednews.it)