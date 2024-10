Odissea (a buon fine) per un intervento al cuore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quella che sembrava una delle lunghe attese a cui sono ormai costretti molti pazienti marchigiani, grazie all’intervento del Carlino, conferma l’eccellenza della nostra sanità costretta a convivere con una forte domanda e risorse limitate. "Ho una fibrillazione atriale per la quale il dottor Antonio Dello Russo, direttore della Cardiologia degli ospedali Riuniti di Torrette ha prescritto un intervento urgente, ma da un mese e mezzo non riesco ad avere una data". A parlare è Costanzo Felicioni, 78enne di Teramo, operato a giugno di quest’anno a Torrette dal prof Marco di Eusanio per una "sostituzione della valvola aortica e una protesi discendente della vena aortica". Nei giorni scorsi si è rivolto al Carlino ricostruendo i fatti e ieri, risolto l’inghippo, è stato chiamato con la data dell’intervento: lunedì prossimo. Ilrestodelcarlino.it - Odissea (a buon fine) per un intervento al cuore Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Quella che sembrava una delle lunghe attese a cui sono ormai costretti molti pazienti marchigiani, grazie all’del Carlino, conferma l’eccellenza della nostra sanità costretta a convivere con una forte domanda e risorse limitate. "Ho una fibrillazione atriale per la quale il dottor Antonio Dello Russo, direttore della Cardiologia degli ospedali Riuniti di Torrette ha prescritto unurgente, ma da un mese e mezzo non riesco ad avere una data". A parlare è Costanzo Felicioni, 78enne di Teramo, operato a giugno di quest’anno a Torrette dal prof Marco di Eusanio per una "sostituzione della valvola aortica e una protesi discendente della vena aortica". Nei giorni scorsi si è rivolto al Carlino ricostruendo i fatti e ieri, risolto l’inghippo, è stato chiamato con la data dell’: lunedì prossimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Odissea (a buon fine) per un intervento al cuore - Il 78enne non riusciva ad avere una data per l’operazione poi la segnalazione al Carlino e l’interessamento del prof Dello Russo ... (ilrestodelcarlino.it)

Da dove Elon Musk ha rubato le sue idee: il caso Optimus-Io Robot non è isolato - Da anni Elon Musk si ispira alla fantascienza per realizzare prodotti futuristici. Il Cybertruck è già stato paragonato all’auto in acciaio di “Total Recall”, Grok è dichiaratamente ispirato a Marvin ... (fanpage.it)

Fughe da fermo: tre bellissimi libri per quando fuori piove - Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola ... (quicomo.it)