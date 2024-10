Napoli, reagisce a rapina: 16enne accoltellato sullo scooter (Di giovedì 17 ottobre 2024) È accaduto stanotte nel quartiere San Lorenzo, minorenne dimesso con 21 giorni di prognosi reagisce ad un tentativo di rapina per difendere il suo scooter, 16enne accoltellato nel quartiere San Lorenzo a Napoli. Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che Sbircialanotizia.it - Napoli, reagisce a rapina: 16enne accoltellato sullo scooter Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È accaduto stanotte nel quartiere San Lorenzo, minorenne dimesso con 21 giorni di prognosiad un tentativo diper difendere il suonel quartiere San Lorenzo a. Questa notte i carabinieri della compagniacentro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che

