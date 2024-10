Terzotemponapoli.com - Napoli: Conte, Gilmour, il capitano e altro: parla Davide Brasiello

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Hato anche del, giornalista e redattore di sportcampania.it, a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo’. Infortunio Lobotka: come affrontare la situazione, visto che c’èche spinge, anche se non è ancora ai livelli dello slovacco? “Ovviamente non è ancora ai livelli di Lobotka: nemmeno dal punto di vista fisico e di preparazione si percepisce come stia messo. Peròè un ragazzo che viene dalla Premier ed è abituato a sostenere certi ritmi, però non è Lobotka che è più rodato negli schemi dele di. Io, però, credo molto in questo ragazzo, in. Anche se è certo che con Lobotka, ilgira diversamente. Staremo a vedere: ho visto più voltein Premier, con il Brighton e mi ha sorpreso. Per me è forte!”.