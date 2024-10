MotoGp, Bagnaia: “In Australia per vincere, ma senza correre rischi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Proverò a vincere, ma niente rischi. Se la Ducati mi aiuterà? Dall’Igna è stato chiaro, io e Jorge abbiamo lo stesso pacchetto”. Lo ha dichiarato Pecco Bagnaia nella conferenza piloti in vista del Gp d”Australia, in programma a Phillip Island domenica 20 ottobre, parlando della corsa al titolo con Jorge Martin. “Non è obbligatorio ora essere in testa. Perdere o guadagnare punti ora non è decisivo, l’importante è giocarsela fino a Valencia. Proveremo a fare il massimo, il potenziale per vincere c’è”, ha spiegato il pilota Ducati. “La cosa più importante sarà capire quali pneumatici montare nei vari casi, come in Indonesia. E dobbiamo guardare anche le condizioni meteo, potrebbero esserci pioggia e vento. Ma sembra che l’asfalto sia buono e migliore dell’anno scorso”. .com - MotoGp, Bagnaia: “In Australia per vincere, ma senza correre rischi” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Proverò a, ma niente. Se la Ducati mi aiuterà? Dall’Igna è stato chiaro, io e Jorge abbiamo lo stesso pacchetto”. Lo ha dichiarato Pecconella conferenza piloti in vista del Gp d”, in programma a Phillip Island domenica 20 ottobre, parlando della corsa al titolo con Jorge Martin. “Non è obbligatorio ora essere in testa. Perdere o guadagnare punti ora non è decisivo, l’importante è giocarsela fino a Valencia. Proveremo a fare il massimo, il potenziale perc’è”, ha spiegato il pilota Ducati. “La cosa più importante sarà capire quali pneumatici montare nei vari casi, come in Indonesia. E dobbiamo guardare anche le condizioni meteo, potrebbero esserci pioggia e vento. Ma sembra che l’asfalto sia buono e migliore dell’anno scorso”.

Bagnaia “In Australia possiamo vincere ma non correremo rischi” - Dall’Igna è stato sempre molto chiaro sin dal mio arrivo in Ducati. Ricordo che già l’anno scorso eravamo al limite. Domani dovrebbe piovere, mentre sabato e domenica dovrebbe esserci molto vento”. Un qualsiasi risultato non sarà comunque decisivo e sono certo che io e Martin ci giocheremo il titolo fino a Valencia. (Unlimitednews.it)