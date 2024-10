Morto Sinwar, il capo di Hamas. Israele: abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tv israeliana, nel pomeriggio, dà una notizia che fa subito il giro del mondo: l’uccisione di Sinwar: capo di Hamas e ideatore dell’attacco del 7 ottobre. Servizio di Maurizio Di Schino Morto Sinwar, il capo di Hamas. Israele: abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre TG2000. Tv2000.it - Morto Sinwar, il capo di Hamas. Israele: abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tv israeliana, nel pomeriggio, dà una notizia che fa subito il giro del mondo: l’uccisione didie ideatore dell’attacco del 7. Servizio di Maurizio Di Schino, ildiladel 7TG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gaza - Israele : “Ucciso Yahya Sinwar - capo politico di Hamas”. Il gruppo terroristico palestinese non conferma né smentisce - . Secondo quanto riferito su X dalla radio dell’esercito israeliano Galatz, il leader di Hamas è stato ucciso ieri, mercoledì 16 ottobre, in un raid dell’Idf nel quartiere di Tel al-Sultan, nella parte occidentale di Rafah, città meridionale della Striscia di Gaza. L’uccisione di Sinwar – si legge nel messaggio – rappresenta “un grande risultato militare e morale per Israele e una vittoria per ... (Tpi.it)

Raid israeliano a Gaza - ucciso Sinwar - capo di Hamas e mente dell’attacco del 7 ottobre - “Negli edifici in cui sono stati eliminati i terroristi non c’erano tracce della presenza di ostaggi nell’area”, si legge nelle comunicazioni ufficiali. “Tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato”. Secondo le Idf e lo Shin Bet, i terroristi presi di mira erano coinvolti in attacchi con razzi contro il territorio israeliano, E nella pianificazione ... (Secoloditalia.it)

Ucciso Sinwar : Israele annuncia la morte del capo di Hamas - Yahya Sinwar è morto, annuncia Israele. Un combattimento attorno a un compound, annunciano le fonti militari […] Continua a leggere The post Ucciso Sinwar: Israele annuncia la morte del capo di Hamas appeared first on InsideOver. . Il capo di Hamas nella Striscia di Gaza dal 2017, alla guida del gruppo militante che controlla il territorio dalla morte di Ismail Haniyeh a luglio, sarebbe stato ... (It.insideover.com)