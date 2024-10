Morto James Payneex dei One Direction

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 8.37 Il musicista, cantautore e chitarrista britannico LiamPayne, ex membro del gruppo One, èdopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio,quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell'hotel in seguito a una richiesta di intervento per un uomo molesto sotto probabile effetto di droghe o alcol. Al loro arrivo,hanno trovato il corpo di Payne. Ignote le cause del tragico evento.