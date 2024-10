Ilnapolista.it - Montella il successore di Ten Hag allo United? A Spor: c’è stato un incontro col club

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il tecnico della Turchia Vincenzosarebbe vicino al Manchesterqualora dovessero decidere di esonerare Erik Ten Hag. Secondo quanto riportato dai turchi di A: Il Manchesterha messo nel mirino Vincenzo, allenatore della nazionale turca. La squadra britannica ha incontrato. Salim Manav: Manchester, A Milli Tak?m’da teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo’y? gündemine ald?. ?ngiliz ekibi,’n?n menajeriyle görü?me gerçekle?tirdi. pic.twitter.com/AR5VOBOwRq — A(@a) October 16, 2024 Il ct è reduce da una vittoria in Nations League per 4-2 contro l’Islanda.: «La Turchia mi ha accolto dopo che il calcio italiano mi ha voltato le spalle» Il tecnico atweek in un’intervista a novembre 2023.