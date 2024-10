Maternità surrogata: cos’è e perché è diventata reato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 16 ottobre 2024 è una data che segna un punto di svolta: il Senato italiano ha dato l’ok definitivo alla legge che trasforma la Maternità surrogata in reato universale. E no, non è solo una faccenda di confini nazionali. Anche chi, nella speranza di aggirare il divieto, decide di ricorrere alla gestazione per altri all’estero, al ritorno in Italia dovrà fare i conti con pene severe. Parliamo di carcere dai tre mesi ai due anni e multe che possono arrivare fino a un milione di euro. Che cos’è la Maternità surrogata: una pratica complessa La Maternità surrogata, nota anche come gestazione per altri, è una tecnica di procreazione assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di terzi. Può trattarsi di una coppia, eterosessuale o omosessuale, o anche di una persona singola. Dilei.it - Maternità surrogata: cos’è e perché è diventata reato Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 16 ottobre 2024 è una data che segna un punto di svolta: il Senato italiano ha dato l’ok definitivo alla legge che trasforma lainuniversale. E no, non è solo una faccenda di confini nazionali. Anche chi, nella speranza di aggirare il divieto, decide di ricorrere alla gestazione per altri all’estero, al ritorno in Italia dovrà fare i conti con pene severe. Parliamo di carcere dai tre mesi ai due anni e multe che possono arrivare fino a un milione di euro. Chela: una pratica complessa La, nota anche come gestazione per altri, è una tecnica di procreazione assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di terzi. Può trattarsi di una coppia, eterosessuale o omosessuale, o anche di una persona singola.

La maternità surrogata è reato universale : via libera definitivo alla legge - Negli Usa, inoltre, è permesso anche il pagamento in denaro, mentre in Canada è proibito. Alcuni esponenti politici hanno sottolineato che la normativa colpisce famiglie che hanno già avuto figli attraverso la GPA, ponendo un marchio di illegalità sui loro bambini. Dovrà poi consegnare ai genitori committenti il bambino che nascerà. (Velvetmag.it)

Luxuria : ”Maternità surrogata è ddl strumentale per impedire figli a coppie gay” - Il messaggio che c’è dietro a questa legge è che se sei una mamma lesbica non puoi essere una brava mamma, che se sei un papà gay non puoi essere un buon papà insomma una coppia gay non ha più il diritto di avere figli. Luxuria chiarisce quindi di essere contraria all’utero in affitto ”solo se c’è un corrispettivo economico, quando invece si parla di altruismo no, è la stessa differenza che c’è ... (Dailyshowmagazine.com)

Maternità surrogata. Bordignon - Forum delle Associazioni Familiari : "Bene introduzione reato - misura fondamentale a tutela dignità e diritti" - "L’ approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge per rendere la maternità surrogata un reato universale, contribuisce a scrivere una pagina storica nel contrasto ad una pratica che sfrutta il corpo delle donne e costituisce una palese violazione dei principi fondamentali . (Ilgiornaleditalia.it)