Martina Colombari: «Non aspettare» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Martina Colombari, testimonial di una linea per pelli mature, invita le donne ad affidarsi subito a un esperto per chiedere sostegno nelle fasi delicate della vita Vanityfair.it - Martina Colombari: «Non aspettare» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), testimonial di una linea per pelli mature, invita le donne ad affidarsi subito a un esperto per chiedere sostegno nelle fasi delicate della vita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Martina Colombari “perdona” il figlio - il bacio per i suoi 20 anni - A dimostrarlo è la stessa Martina Colombari, che per fare gli auguri di buon compleanno ad Achille, ha condiviso sui social una bellissima foto insieme. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per madre e figlio, ma di certo, sembrano sulla strada giusta. Visualizza questo post su Instagram Un panorama mozzafiato, quattro occhi azzurri che appaiono ... (Dilei.it)

Martina Colombari e l’intesa con il figlio : “Auguri per i tuoi 20 anni” - Pioggia di auguri ‘vip’ La pioggia di commenti che si uniscono agli auguri non si fa attendere. La prima è l'attrice Laura Chiatti che, scherzosamente, scrive: "Buon compleanno bonazzo". "Buon compleanno Achy! Auguri per i tuoi 20 anni!", scrive Martina Colombari accanto al post. Insieme alla finale di Miss Italia La settimana scorsa sul profilo di Colombari e del figlio Achille (avuto con ... (Ilrestodelcarlino.it)

Martina Colombari : La Storia Che Crea Polemica! - . In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, poco dopo il suo 49° compleanno, aveva raccontato di come fosse stata spesso giudicata per il suo fisico, considerato da molti troppo magro. L’ex reginetta di bellezza appare ora molto più attenta a proteggersi dalle critiche e sembra voler allontanare ogni discussione indesiderata. (Gossipnews.tv)