Mario Rui torna in gruppo | Manna valuta una proposta

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il terzino portoghese si allena di nuovo con i compagni, ma rimane l’incertezza sul prosieguo della sua avventura in azzurroRui èto a respirare l’aria dello spogliatoio del Napoli, partecipando agli allenamenti insieme ai compagni dopo un periodo di isolamento. Nonostante sia stato escluso dalla lista per la Serie A e non possa scendere in campo nelle partite ufficiali della squadra di Antonio Conte, il terzino sinistro ha ottenuto il diritto di allenarsi con il. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la situazione del giocatore resta complessa.Rui ha un contratto con il Napoli fino al 2026, ma appare difficile immaginare che possa proseguire da “separato in casa” per tutta la stagione. Dopo giorni di allenamenti in solitaria, il portoghese è stato reintegrato in squadra, potendo così lavorare insieme al resto dei tesserati.