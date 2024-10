Liberoquotidiano.it - "Maria, allora sostituiscimi": Uomini e Donne, Tina Cipollari-choc con la De Filippi

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La puntata disembra non regalare le emozioni attese dal pubblico, ad eccezione del caso che coinvolge Valerio e Gemma. Il resto delle dinamiche in studio appare piuttosto fiacco. Oggi, giovedì 17 ottobre, l'attenzione si è concentrata su Morena e Mario, protagonisti di una discussione che ha acceso gli animi, soprattutto quandoha perso la pazienza e ha rivolto una battuta aDe: “, se non capisco più nulla!”. Laha poi attaccato Morena, dicendole di non fare "la splendida", alludendo al fatto che se davvero fosse stata trasparente, non avrebbe chiesto a Mario di nascondere certi dettagli. Morena ha replicato spiegando che aveva chiesto discrezione solo per rispetto dei suoi genitori.