Ilrestodelcarlino.it - Marchetti (Lega) in Vallata. Evento FdI con Vacchi, Lisei e Cavedagna

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Se il Pd territoriale ha iniziato ieri la propria campagna elettorale in vista delle Regionali del 17-18 novembre, il centrodestra imolese è da tempo in campo con varie iniziative. Il candidato leghista Danielecontinua nel proprio tour all’insegna dei tradizionali banchetti per "ascoltare, informare e confrontarmi su temi importanti in vista delle elezioni regionali". Dopo aver toccato vari comuni nel resto della provincia, il volto imolese del Carroccio, in corsa per un terzo mandato nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, è tornato ieri nelladel Santerno. E in particolare a Castel del Rio. "Un momento importante per parlare delle nostre proposte per migliorare la regione", il commento di, che come noto è anche consigliere comunale imolese del Carroccio.