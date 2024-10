Maltempo, domani 18 ottobre allerta arancione in cinque Regioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un avviso meteo della Protezione civile indica un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Dalla sera di oggi 17 ottobre, si legge, persisteranno temporali su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Attese precipitazioni anche su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Umbria e Lazio, in estensione dalle prime ore di domani, alla Campania e successivamente alla Sicilia, specie settori centro-occidentali. I fenomeni, avverte la Protezione civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Una piena del Lambro a Milano (Getty Images).allerta arancione in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto Valutata per la giornata di domani 18 ottobre l’allerta arancione in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Lettera43.it - Maltempo, domani 18 ottobre allerta arancione in cinque Regioni Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un avviso meteo della Protezione civile indica un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Dalla sera di oggi 17, si legge, persisteranno temporali su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Attese precipitazioni anche su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Umbria e Lazio, in estensione dalle prime ore di, alla Campania e successivamente alla Sicilia, specie settori centro-occidentali. I fenomeni, avverte la Protezione civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Una piena del Lambro a Milano (Getty Images).in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto Valutata per la giornata di18l’in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

