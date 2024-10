Lo spread Btp-Bund ai minimi da tre anni con Bce e manovra (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo spread tra Btp e Bund tedesco scivola ai minimi da tre anni nel giorno in cui la Bce ha nuovamente tagliato i tassi di interesse e dopo il varo della manovra finanziaria da parte del governo. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto di circa due punti base, a quota 120. Stabile al 3,41% il rendimento dei Btp, che si riavvicina ai minimi da agosto 2022 segnati recentemente. Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund ai minimi da tre anni con Bce e manovra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lotra Btp etedesco scivola aida trenel giorno in cui la Bce ha nuovamente tagliato i tassi di interesse e dopo il varo dellafinanziaria da parte del governo. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ridotto di circa due punti base, a quota 120. Stabile al 3,41% il rendimento dei Btp, che si riavvicina aida agosto 2022 segnati recentemente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo spread Btp-Bund ai minimi da tre anni con Bce e manovra - Stabile al 3,41% il rendimento dei Btp, che si riavvicina ai minimi da agosto 2022 segnati recentemente. Lo spread tra Btp e Bund tedesco scivola ai minimi da tre anni nel giorno in cui la Bce ha nuovamente tagliato i tassi di interesse e dopo il varo della manovra finanziaria da parte del governo. . (Quotidiano.net)

Lo spread tra Btp e Bund scende a 120 punti - Lo spread tra Btp e Bund scende ancora a metà giornata. Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 120 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,4% mentre quello tedesco sale al 2,19%. (Quotidiano.net)

Spread Btp-Bund apre in calo a 121 punti - ai minimi da 3 anni - Lo spread tra Btp e Bund apre in calo e scende ai minimi da novembre 2021. La flessione è generalizzata in tutta Europa, in vista della riunione della Bce. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,41%, rispetto al 3,40% di ieri. Il differenziale tra i due titoli di Stato in avvio di giornata è sceso a 121 punti, rispetto ai 122 punti della vigilia. (Quotidiano.net)