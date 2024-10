Quotidiano.net - L’iniziativa per ridare motivazione ai Neet

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Spoiler: no, non è così. Sempre più spesso sentiamo parlare di, ovvero di giovani che non studiano e non lavorano. E anche in questo caso, purtroppo, l’Italia detiene un primato: è pari al 17,5%, infatti, la percentuale dinel nostro Paese, dato inferiore solo rispetto alla Romania (19,3%). La media Ue si trova infatti sotto di ben sei punti: la percentuale si attesta all’11,2%. Di frequente ci chiediamo quali siano le cause che portano iad abbandonare studio, lavoro e, ma quasi mai ci chiediamo quali siano incentivi utili affinché riescano a trovarne di nuovo. Il gruppo Tesya – leader internazionale nella fornitura di servizi e soluzioni integrate B2B – ci ha provato, e ha trovato una soluzione.