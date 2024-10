“L’idea del governo è promuovere spazi di pace” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La mia, la nostra, L’idea del governo, da cui non recediamo, è quella di promuovere spazi di pace, rifiutando L’idea che quel territorio sia destinato a un conflitto permanente. Purtroppo, l’esperienza ci insegna che, quando una guerra si protrae senza soluzione, diventa poi difficile porvi fine. Un destino tragico cui né io, né voi, possiamo rassegnarci.” E’ la sintesi con cui ha voluto esprimersi, al Senato, il ministro Crosetto nel corso di un lungo appuntamento per l’informativa dopo i noti fatti degli spari israeliani. Aggiornamento ore 9.30 E ancora, ha detto il ministro: “Per dirla con le parole dello scrittore Italo Calvino ‘L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. .com - “L’idea del governo è promuovere spazi di pace” Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La mia, la nostra,del, da cui non recediamo, è quella didi, rifiutandoche quel territorio sia destinato a un conflitto permanente. Purtroppo, l’esperienza ci insegna che, quando una guerra si protrae senza soluzione, diventa poi difficile porvi fine. Un destino tragico cui né io, né voi, possiamo rassegnarci.” E’ la sintesi con cui ha voluto esprimersi, al Senato, il ministro Crosetto nel corso di un lungo appuntamento per l’informativa dopo i noti fatti degli spari israeliani. Aggiornamento ore 9.30 E ancora, ha detto il ministro: “Per dirla con le parole dello scrittore Italo Calvino ‘L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne.

