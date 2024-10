"La Via Verde Costa dei Trabocchi è un progetto strategico per l'Abruzzo", Marsilio agli Stati Generali a Chieti (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Via Verde Costa dei Trabocchi si conferma come un progetto strategico per la Regione Abruzzo, con investimenti che superano decine di milioni di euro per la sua realizzazione e protezione. Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo agli Stati Generali Chietitoday.it - "La Via Verde Costa dei Trabocchi è un progetto strategico per l'Abruzzo", Marsilio agli Stati Generali a Chieti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Viadeisi conferma come unper la Regione, con investimenti che superano decine di milioni di euro per la sua realizzazione e protezione. Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale, Marco, intervenendo

Via Verde Costa dei Trabocchi : investimenti e sviluppo per la promozione turistica - Nonostante ciò, il piano di difesa della costa prevede la costruzione di un ponte leggero per salvaguardare quest’area. Questa azione sottolinea l’impegno della Regione nell’affrontare non solo la realizzazione della pista ciclabile, ma anche la salvaguardia dell’ambiente costiero. La Via Verde Costa dei Trabocchi, via fondamentale per la mobilità sostenibile e la scoperta del territorio, ... (Gaeta.it)

"Ci vuole impegno della Regione per completare la ciclopedonale" : a Chieti gli Stati Generali della Via Verde Costa dei Trabocchi - . . Il 17 ottobre si terranno i primi Stati Generali della Via Verde Costa dei Trabocchi nella sala consiliare della Provincia di Chieti, un appuntamento per discutere il futuro di uno dei progetti più ambiziosi e strategici per lo sviluppo del turismo sostenibile in Abruzzo: la ciclovia della Costa. (Chietitoday.it)

