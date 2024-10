In Liguria ogni cittadino spende in media 477 euro per mangiare (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Liguria è una delle regioni in cui in media si spende meno, ogni mese, per mangiare: ad affermarlo è un'analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai consumi delle famiglie nel 2023.Complessivamente nelle case italiane si destinano mediamente 526 euro per il cibo, il 19% dell’intera spesa Genovatoday.it - In Liguria ogni cittadino spende in media 477 euro per mangiare Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laè una delle regioni in cui insimeno,mese, per: ad affermarlo è un'analisi Coldiretti su dati Istat relativi ai consumi delle famiglie nel 2023.Complessivamente nelle case italiane si destinanomente 526per il cibo, il 19% dell’intera spesa

Corruzione in Liguria - Spinelli : “Toti chiedeva sempre soldi - per lui in ogni momento c’erano elezioni. Il patteggiamento? Io ero contrario” - “I miei avvocati mi hanno consigliato di patteggiare perché lo hanno fatto Toti e Signorini. L'articolo Corruzione in Liguria, Spinelli: “Toti chiedeva sempre soldi, per lui in ogni momento c’erano elezioni. . Spinelli descrive così il suo rapporto con l’ex governatore: “Non c’era niente di particolare, ci conoscevamo e basta, in nove anni siamo diventati amici. (Ilfattoquotidiano.it)

Liguria - il sondaggio commissionato da Toti : “Centrodestra in vantaggio su Orlando con ogni candidato”. Ma gli indecisi sono il 40% - Lo score migliore è quello di Cavo, ex assessora totiana poi eletta alla Camera con Noi Moderati, che in base al sondaggio avrebbe il 52,3% dei voti contro il 47,7% di Orlando, con il 38% di indecisi o astenuti. L'articolo Liguria, il sondaggio commissionato da Toti: “Centrodestra in vantaggio su Orlando con ogni candidato”. (Ilfattoquotidiano.it)