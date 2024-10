Furgone in fiamme sulla A3, paura per il conducente: indagini sulle cause (Di giovedì 17 ottobre 2024) Intorno alle ore 2:00 di questa notte, un Furgone frigorifero ha preso fuoco mentre percorreva l'autostrada A3 in direzione nord, a circa 200 metri dall'uscita di Cava de' Tirreni. Il conducente del veicolo è riuscito a portare il mezzo nella corsia di emergenza prima che le fiamme si Salernotoday.it - Furgone in fiamme sulla A3, paura per il conducente: indagini sulle cause Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Intorno alle ore 2:00 di questa notte, unfrigorifero ha preso fuoco mentre percorreva l'autostrada A3 in direzione nord, a circa 200 metri dall'uscita di Cava de' Tirreni. Ildel veicolo è riuscito a portare il mezzo nella corsia di emergenza prima che lesi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Incidente a Settimo Torinese : furgone finisce sui binari della ferrovia - ferito il conducente - Per cause da accertare, il mezzo ha sfondato la recinzione, ha percorso 30/40 metri sui binari della ferrovia che costeggiano. . . Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di martedì 15 ottobre prima delle 15. Incidente a Settimo Torinese dove un furgone è finito sui binari della ferrovia in via Bergamo. (Torinotoday.it)

Furgone carico di droga - la polizia accosta e riconosce il conducente : 40enne nei guai -  In attesa della convalida della misura precautelare, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il 40enne è stato accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano. La polizia, impegnata in strada anche con pattuglie in borghese nei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità , ha scoperto la droga a bordo di un furgone fermato nel corso di un controllo ... (Lanazione.it)

Furgone dei rifiuti uccise anziano. Le indagini : “Era in contromano”. Conducente rinviato a giudizio - Furono sentiti anche alcuni testimoni che confermarono la circostanza. . Particolare che sul momento lo stesso guidatore della cooperativa dichiarò. Il conducente si accorse subito di quello che era accaduto e bloccò il mezzo prestando i soccorsi all’anziano. Fu subito chiaro che il furgone avesse colpito Fioretti con la parte posteriore, un punto “cieco” del mezzo che non permise al conducente ... (Lanazione.it)