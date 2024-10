Fiorentina, Palladino: “Primi mesi difficili, contento di essere qui” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “I Primi mesi sono stati difficili. Mi è servito del tempo per ambientarmi in una società nuova. Ora sta andando tutto bene e la strada è quella giusta. La gara più difficile di questo inizio stagione credo è stata quella contro il Milan e i ragazzi sono stati molto bravi a prendere i tre punti. Sono molto contento di allenare questa squadra, abbiamo un bel mix di giocatori con tanti elementi giovani. Sono arrivati giocatori forti, bravi, importanti, con grandi prospettive. Ringrazio la società per avermi messo a disposizione una rosa così”. Così il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha risposto, dalla sala stampa del Viola Park, alle domande di alcuni studenti dell’Istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli. Fiorentina, Palladino: “Primi mesi difficili, contento di essere qui” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Isono stati. Mi è servito del tempo per ambientarmi in una società nuova. Ora sta andando tutto bene e la strada è quella giusta. La gara più difficile di questo inizio stagione credo è stata quella contro il Milan e i ragazzi sono stati molto bravi a prendere i tre punti. Sono moltodi allenare questa squadra, abbiamo un bel mix di giocatori con tanti elementi giovani. Sono arrivati giocatori forti, bravi, importanti, con grandi prospettive. Ringrazio la società per avermi messo a disposizione una rosa così”. Così il tecnico dellaRaffaeleha risposto, dalla sala stampa del Viola Park, alle domande di alcuni studenti dell’Istituto Teresa Mattei di Bagno a Ripoli.: “diqui” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Fiorentina. Palladino "Primi mesi difficili - ora strada giusta" - Ora sta andando tutto bene, la strada è quella giusta, do . "Ringrazio la società per la rosa che mi ha messo a disposizione, ora tocca a noi", dice il tecnico viola FIRENZE - "I primi mesi sono stati difficili perché questo per me è un ambiente nuovo, dovevo conoscere la società e i nuovi calciatori. (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Fiorentina. Palladino "Primi mesi difficili - ora strada giusta" - "Ringrazio la società per la rosa che mi ha messo a disposizione, ora tocca a noi", dice il tecnico viola FIRENZE - "I primi mesi sono stati difficili perché questo per me è un ambiente nuovo, dovevo conoscere la società e i nuovi calciatori. Ora sta andando tutto bene, la strada è quella giusta, do . (Ilgiornaleditalia.it)

Anche Starship atterrerà presa “al volo” dai bracci della torre di lancio. Il test nei primi mesi del 2025 - Così come lo stadio Super Heavy è stato cinto dai bracci della torre di lancio nella spettacolare fase di rientro del quinto test, lo stesso potrebbe succedere alla Starship. Elon Musk vuole provarci all’inizio del prossimo anno... Leggi tutto . (Dday.it)