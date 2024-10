Fino a 10mila euro di multa per chi aggredisce o insulta presidi, docenti e ATA: l’incasso sarà devoluto alla scuola. Legge in Gazzetta Ufficiale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo della scuola si prepara a un giro di vite contro le aggressioni al personale. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.150 del 1° ottobre 2024, che prevede un significativo inasprimento delle sanzioni per gli studenti condannati per reati ai danni di figure operanti all'interno delle istituzioni scolastiche. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre. L'articolo Fino a 10mila euro di multa per chi aggredisce o insulta presidi, docenti e ATA: l’incasso sarà devoluto alla scuola. Legge in Gazzetta Ufficiale . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo dellasi prepara a un giro di vite contro le aggressioni al personale. Pubblicata inlan.150 del 1° ottobre 2024, che prevede un significativo inasprimento delle sanzioni per gli studenti condannati per reati ai danni di figure operanti all'interno delle istituzioni scolastiche. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre. L'articolodiper chie ATA:in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Metodo Montessori anche alla scuola media a partire dal 2025-2026 : la legge in Gazzetta Ufficiale - Pubblicata la legge in Gazzetta Ufficiale che, oltre a intervenire sul sistema di valutazione e sulla tutela del personale scolastico, introduce l'estensione del metodo Montessori alle scuole secondarie di primo grado a partire dal 2025-2026. Il metodo Montessori approda anche alle scuole medie. L'articolo Metodo Montessori anche alla scuola media a partire dal 2025-2026: la legge in Gazzetta ... (Orizzontescuola.it)

La scuola leggendaria all’ombra della Reggia sotto i ferri fino al 2025 - 8 milioni di euro e da Regione con 4 milioni, in qualità di enti comproprietari dell’immobile che, a differenza della stragrande maggioranza degli edifici del Parco, non è stato trasferito in gestione al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Una vera rinascita per un luogo che ha vissuto decenni di degrado, con una chiusura per inagibilità decisa nel 2011 per via delle impalcature anticrollo ... (Ilgiorno.it)

Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria - legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO). In vigore dal 31 ottobre - L'articolo Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 16 ottobre, la legge n. 150 del 1 ottobre 2024 che riguarda la riforma del voto in condotta e i giudizi sintetici alla scuola primaria approvata, in via definitiva dal Parlamento, lo scorso 25 settembre. (Orizzontescuola.it)