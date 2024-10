Dagli One Direction alle accuse della ex, luci e ombre nella vita di Liam Payne (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, deceduto a soli 31 anni, ha scosso il mondo della musica. Il cantante è precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in circostanze ancora da chiarire. La tragedia getta un'ombra su una vita segnata da successi musicali, amori turbolenti e, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La morte di, ex membro degli One, deceduto a soli 31 anni, ha scosso il mondomusica. Il cantante è precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in circostanze ancora da chiarire. La tragedia getta un'ombra su unasegnata da successi musicali, amori turbolenti e,

Liam Payne : morto a 31 anni il membro degli One Direction - tragiche le cause della morte - . Il tutto è stato sequestrato dalla polizia per ulteriori indagini. La sua morte ha causato reazioni sconvolte e addolorate in molti colleghi e artisti, che si sono espressi sui social, tra questi Liam Gallagher, Ty Dolla Sign, Paris Hilton e Charlie Puth, che ha dichiarato di essere sotto shock. (Screenworld.it)

Liam Payne - come è morto l'ex One Direction. Le foto della camera d'albergo distrutta e la chiamata al 911 : «Trovata polvere bianca» - Come è morto davvero Liam Payne? la morte dell'ex cantante cantante degli One Direction, avvenuta mercoledì 16 ottobre mentre il 31enne si trovava nell'hotel Casa Sur nel... (Leggo.it)

Buenos Aires - fan in lutto per la morte di Liam Payne (ex One Direction) - Fan in lutto per la morte di Liam Payne, ex One Direction, deceduto dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Sulla sua morte sono state avviate le indagini: fuori dall’hotel tantissimi i fan accorsi per ricordarlo, accese candele e intonate alcune canzoni. (Lapresse.it)