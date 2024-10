Cortilia in crescita: il ceo Andrea Colombo svela i numeri e la filosofia del brand al forum di Milano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Cortilia, un’azienda alimentare innovativa, si sta affermando nel mercato italiano grazie a un modello di business che punta sulla qualità e sull’italianità dei prodotti. Durante il Human&Green Retail forum 2024, tenutosi al Palazzo Reale di Milano, il ceo Andrea Colombo ha condiviso dati significativi riguardanti l’andamento dell’azienda e la sua missione nel settore e-commerce. Colombo ha sottolineato l’impegno di Cortilia nella sostenibilità e la scelta di ingredienti provenienti per lo più da filiera corta, allineandosi così alle esigenze dei consumatori moderni. crescita e numeri di Cortilia Andrea Colombo ha annunciato che nel 2024 Cortilia prevede di chiudere l’anno con un fatturato di circa 45 milioni di euro. Gaeta.it - Cortilia in crescita: il ceo Andrea Colombo svela i numeri e la filosofia del brand al forum di Milano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, un’azienda alimentare innovativa, si sta affermando nel mercato italiano grazie a un modello di business che punta sulla qualità e sull’italianità dei prodotti. Durante il Human&Green Retail2024, tenutosi al Palazzo Reale di, il ceoha condiviso dati significativi riguardanti l’andamento dell’azienda e la sua missione nel settore e-commerce.ha sottolineato l’impegno dinella sostenibilità e la scelta di ingredienti provenienti per lo più da filiera corta, allineandosi così alle esigenze dei consumatori moderni.diha annunciato che nel 2024prevede di chiudere l’anno con un fatturato di circa 45 milioni di euro.

Agroalimentare, Colombo (Cortilia): “Nostro modello in crescita, vendite a +20%” - (Adnkronos) – "Noi non siamo una grande azienda, ma realizzeremo quest’anno a chiusura circa 45 milioni di euro e nella parte e-commerce siamo il secondo player in Italia". Lo ha detto Andrea Colombo, ... (webmagazine24.it)