“Chi deve lasciare la scuola”. Colpo di scena ad Amici 24, il nome sorprende il pubblico (Di giovedì 17 ottobre 2024) Importante aggiornamento su Amici 24, infatti nella giornata del 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata e c’è stato un vero e proprio Colpo di scena su chi deve lasciare il talent show di Canale 5. Il sito Blastingnews ha voluto fornire anche alcune anticipazioni su ciò che è accaduto nel corso dell’appuntamento con Maria De Filippi. Ad Amici 24, oltre a parlare di chi deve lasciare il programma e cosa in realtà è successo, c’è stata la sfida di Senza Cri che che ha vinto ed è rimasta a disposizione di Lorella Cuccarini. Poi la ballerina di Deborah Lettieri, Teodora, ha ottenuto lo stesso obiettivo ed è rimasta in corsa. Ma quando si doveva passare all’eliminazione si è registrato il Colpo di scena. Leggi anche: “Perché mi chiamo Chiamamifaro”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Importante aggiornamento su24, infatti nella giornata del 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata e c’è stato un vero e propriodisu chiil talent show di Canale 5. Il sito Blastingnews ha voluto fornire anche alcune anticipazioni su ciò che è accaduto nel corso dell’appuntamento con Maria De Filippi. Ad24, oltre a parlare di chiil programma e cosa in realtà è successo, c’è stata la sfida di Senza Cri che che ha vinto ed è rimasta a disposizione di Lorella Cuccarini. Poi la ballerina di Deborah Lettieri, Teodora, ha ottenuto lo stesso obiettivo ed è rimasta in corsa. Ma quando si doveva passare all’eliminazione si è registrato ildi. Leggi anche: “Perché mi chiamo Chiamamifaro”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regeni - Gentiloni : “Egitto? Una frattura deve lasciare traccia e finché ero io al governo è rimasta” - Eppure, al di là delle parole sui “rapporti complicati” e sulla”traccia della frattura”, lo stesso Gentiloni non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti. Quando ho avvisato Renzi, il 31 gennaio (per comunicare l’organizzazione della telefonata con l’omologo Sameh Shoukry, ndr) la mia impressione era che non lo sapesse”, ha concluso Gentiloni. (Ilfattoquotidiano.it)

“Perché deve lasciare il Grande Fratello”. L’indiscrezione su Clarissa Burt - Leggi anche: “Se ti va di baciarmi fallo”. In seconda posizione Mariavittoria Minghetti col 22,8% e poi Amanda Lecciso col 17,9%. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Vedremo se in questi giorni Clarissa Burt riuscirà ad effettuare il sorpasso ad Amanda, l’unica più vicina a lei nel sondaggio. (Caffeinamagazine.it)

“Perché deve lasciare la casa per sempre”. Grande Fratello - la brutta notizia per la concorrente - Iago Garcia: 45. E Cesara Buonamici non tace “È successo il macello”. Fior di conduttrici contro Beatrice Luzzi. 9% Clarissa Burt: 14% Con ogni probabilità, sarà una tra Clarissa Burt e Amanda Lecciso a dover dire addio definitivamente al GF 18. Si avvicina sempre di più la prossima puntata del GF 18, il celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ... (Tuttivip.it)