Cagliari Copparoni | Può battere il Toro pesa un’assenza

Le parole di Renato Copparoni, ex calciatore di Cagliari e Torino, sull'impegno dei rossoblù contro i granata in Serie A. I dettagli Renato Copparoni ha parlato a L'Unione Sarda in vista di Cagliari-Torino di Serie A. TIFOSO – «Per me resta una partita particolare, bellissima. Ma, lo dico sottovoce, tifo sempre per il Cagliari, sono sardo

Copparoni: “Cagliari e Torino, le mie squadre del destino. Fiducia in Nicola e Scuffet” - Dopo la pausa nazionali la Serie A torna in campo. Domenica 20 ottobre alla Unipol Domus è in programma Cagliari-Torino, sfida interessante e utile per i rossoblù di Davide Nicola a capire il livello ... (msn.com)