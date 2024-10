BoboTV, Vieri contro Cassano e Adani: “Non toccate la mia famiglia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la rottura che ha portato alla dissoluzione della celebre trasmissione sportiva BoboTV, lo scontro tra Christian Vieri da un lato, Antonio Cassano e Lele Adani dall’altro, si è nuovamente acceso. Sono infatti dichiarazioni al vetriolo quelle che arrivano da entrambe le parti. L’ultima battuta è stata di Vieri, che ha pubblicamente affermato: “Per me non esistono più” riferendosi ai suoi ex amici e collaboratori. “Non devono toccare la mia famiglia“. Rottura sulla strategia della BoboTV? La ‘faida’ fra gli ex colleghi calciatori ha radici profonde. Dopo il successo di BoboTV, il canale Twitch che offriva commenti calcistici non convenzionali e amati dal pubblico, le divergenze personali e professionali sono cominciate a emergere. La separazione è stata ufficializzata mesi fa, ma il rancore tra le parti è rimasto vivo. Christina Vieri. Velvetmag.it - BoboTV, Vieri contro Cassano e Adani: “Non toccate la mia famiglia” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo la rottura che ha portato alla dissoluzione della celebre trasmissione sportiva, lo stra Christianda un lato, Antonioe Leledall’altro, si è nuovamente acceso. Sono infatti dichiarazioni al vetriolo quelle che arrivano da entrambe le parti. L’ultima battuta è stata di, che ha pubblicamente affermato: “Per me non esistono più” riferendosi ai suoi ex amici e collaboratori. “Non devono toccare la mia“. Rottura sulla strategia della? La ‘faida’ fra gli ex colleghi calciatori ha radici profonde. Dopo il successo di, il canale Twitch che offriva commenti calcistici non convenzionali e amati dal pubblico, le divergenze personali e professionali sono cominciate a emergere. La separazione è stata ufficializzata mesi fa, ma il rancore tra le parti è rimasto vivo. Christina

