ATP Anversa Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Calato il sipario su una giornata piuttosto lunga ad(Belgio). Il torneo ATP250, dalla grande tradizione con la sua racchetta d’oro e di diamanti come trofeo, ha visto il ritorno in campo dide. L’australiano, costretto a stare fermo alcune settimane per un infortunio all’anca, ha fatto il proprio esordio contro l’esperto spagnolo Roberto Caballes Baena. Una sfida vinta dal n.9 del mondo con il punteggio di 2-6 6-4 6-2. L’aussie ha saputo reagire alla prima frazione ben giocata dall’iberico, per poi alzare i giri del motore nei parziali successivi. Degiocherà neidicontro il creativo francese Hugo Gaston. Il mancino transalpino (n.77 ATP) l’ha spuntata in un match durato quasi tre ore contro l’argentino Mariano Navone (n.43 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-7 (3) 7-6 (4).