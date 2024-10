Ascolta e vedrai | Stagione 2 – Trailer (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ascolta e vedrai” è il podcast dell’Oculista Italiano che descrive le principali problematiche della vista, consiglia semplici accorgimenti che possono aiutaci a mantenere gli occhi in buona salute e informa sulle prospettive di risultato delle terapie. Sette nuovi episodi, sette tematiche essenziali, raccontate sempre con un linguaggio accessibile e informale. In questa seconda Stagione Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "” è il podcast dell’Oculista Italiano che descrive le principali problematiche della vista, consiglia semplici accorgimenti che possono aiutaci a mantenere gli occhi in buona salute e informa sulle prospettive di risultato delle terapie. Sette nuovi episodi, sette tematiche essenziali, raccontate sempre con un linguaggio accessibile e informale. In questa seconda

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolta e vedrai | Stagione 2 - Trailer - (Adnkronos) - "Ascolta e vedrai” è il podcast dell’Oculista Italiano che descrive le principali problematiche della vista, consiglia semplici accorgimenti che possono aiutaci a mantenere gli occhi in ... (msn.com)

ASCOLTA In The Box. Fuga a tre in Premier: quale sarà la quarta forza? - Prima piccola fuga in Premier League con Arsenal Liverpool e Manchester City già con un piccolo vantaggio sulle inseguitrici. sarà quella decisiva? O ci sarà una possibile intrusione di un’altra squad ... (gazzetta.it)