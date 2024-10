Vertice di maggioranza a Bruxelles, con Giorgia Meloni anche Salvini e Tajani (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le tre più alte cariche governative si sono riunite a Bruxelles per un incontro non annunciato e informale prima del Consiglio europeo Ilgiornale.it - Vertice di maggioranza a Bruxelles, con Giorgia Meloni anche Salvini e Tajani Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le tre più alte cariche governative si sono riunite aper un incontro non annunciato e informale prima del Consiglio europeo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue - giovedì vertice a Bruxelles dei Patrioti con Salvini - Orban e Le Pen - Domani, giovedì, a Bruxelles, nella sede della rappresentanza ungherese, si svolgerà il primo vertice del gruppo ‘Patrioti per l’Europa’ prima del Consiglio europeo. Tra i partecipanti confermati al Summit ci sono il leader della Lega Matteo Salvini, il premier ungherese Viktor Orban, il presidente del gruppo Jordan Bardella e Marine Le Pen, Presidente del gruppo Rassemblement National ... (Lapresse.it)

Ucraina - vertice a Bruxelles. Sul campo si combatte ancora - In Ucraina proseguono i combattimenti. Nelle ultime ore sono state evacuate le comunità di confine nella regione di Sumy. Servizio di Paolo Fucili The post Ucraina, vertice a Bruxelles. Sul campo si combatte ancora first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Europa è spaccata sugli espianti dei vigneti. Cosa è successo al primo vertice a Bruxelles - Focus anche sui vini dealcolati con il no ai dealcolati a Ig e alle modifiche ai regolamenti che consentono ai vini parzialmente dealcolati di essere etichettati come vini a basso contenuto alcolico. Ma sul tema dell'estirpo dei vigneti, le posizioni in questa prima riunione sono rimaste distanti, soprattutto tra agricoltori e cooperative (Copa-Cogeca), da un lato, e industriali vitivinicoli ... (Gamberorosso.it)