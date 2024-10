Traffico Roma del 16-10-2024 ore 09:00 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata interna dalla Casilina all’ape Poi tra Laurentina e la Roma Fiumicino qui per un incidente con gli altri enti anche in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Nomentana tra Latisana e la via del Mare in Entrate a Roma code per incidente sulla Cassia Veientana tra le rughe e via della Giustiniana sulla Flaminia per Traffico intenso code tra Labaro e via dei Due Ponti e sulla via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe mi ricordo che per lavori di manutenzione è ancora chiusa via Portuense 3 a via del Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni inevitabili Dunque i rallentamenti e le code nell’area circostante Per quanto riguarda il trasporto pubblico in occasione della commemorazione dei defunti fino al membri e potenziato il servizio ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-10-2024 ore 09:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare si sta in coda in carreggiata interna dalla Casilina all’ape Poi tra Laurentina e laFiumicino qui per un incidente con gli altri enti anche in carreggiata esterna tra la Prenestina e la Nomentana tra Latisana e la via del Mare in Entrate acode per incidente sulla Cassia Veientana tra le rughe e via della Giustiniana sulla Flaminia perintenso code tra Labaro e via dei Due Ponti e sulla via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe mi ricordo che per lavori di manutenzione è ancora chiusa via Portuense 3 a via del Ponte Pisano e via della Magliana nelle due direzioni inevitabili Dunque i rallentamenti e le code nell’area circostante Per quanto riguarda il trasporto pubblico in occasione della commemorazione dei defunti fino al membri e potenziato il servizio ...

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 08 : 30 - luceverde. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovata e questo nuovo aggiornamento sul Raccordo Anulare in coda in carreggiata interna della Casilina alla p e poi tra Laurentina e la Roma Fiumicino qui per un incidente code a tratti anche in carreggiata esterna tra le Prenestina Nomentana Poi tra la Trionfale Casal del Marmo e tra Latisana e la via del Mare in entrata a Roma troviamo code per ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 08 : 00 - Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto in entrata a Roma troviamo code sulla via Flaminia da Labaro via dei Due Ponti lungo la via Salaria da Villa Spada all’aeroporto delle belle code che ritroviamo anche sulla tangenziale Tra le uscite via delle Valli e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico rallentamenti e code a tratti sul percorso Urbano della A24 del raccordo alla ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 16-10-2024 ore 07 : 30 - Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto in entrata a Roma troviamo code sulla via Flaminia da Labaro via dei Due Ponti lungo la via Salaria da Villa Spada all’aeroporto delle belle code che ritroviamo anche sulla tangenziale Tra le uscite via delle Valli e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico rallentamenti e code a tratti sul percorso Urbano della A24 del raccordo alla ... (Romadailynews.it)