The Fantastic Four | First Steps uno sguardo ravvicinato alla Torcia Umana di Joseph Quinn

Joseph Quinn in costume da Torcia Umana nelle nuove foto dal set, la lavorazione di Fantastic Four prosegue senza sosta. Cresce l'hype per l'arrivo del nuovo cinecomic Marvel The Fantastic Four: First Steps, hype alimentato anche dai materiali trapelati in rete che svelano la lavorazione dell'atteso progetto. Di recente sono apparse su X foto che ritraggono la Torcia Umana di Joseph Quinn in costume. L'attore è stato avvistato su una spiaggia del Dorset, per l'esattezza Durdle Door, vicino alla battigia. Nelle immagini compare anche il suo double stunt, alimentando la curiosità su quale scena si svolga vicino all'oceano. Dopo il suo exploit in Stranger Things, Joseph Quinn è atteso al varco dai fan che presto lo ritroveranno nei panni di

