Temporali in arrivo in Emilia Romagna l’ottobrata è agli sgoccioli Le previsioni

Bologna, 16 ottobre 2024 – Ottobrata agli sgoccioli in Emilia Romagna. Le temperature miti che hanno caratterizzato la fine della scorsa settimana e i primi giorni di questa in corso hanno i giorni, anzi, le ore contate. L'arrivo di una sequenza di fronti atlantici porterà una nuova fase di maltempo nelle regioni centro-settentrionali del Paese. "La perturbazione numero 7 del mese è già a ridosso delle aree di Nord-Ovest della nostra regione – spiega Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro – dove darà vita a molte piogge anche a carattere di rovescio e temporale". Già da oggi avremo già cieli nuvolosi o coperti con piogge perlopiù deboli e intermittenti che nell'arco della giornata si estenderanno all'intero territorio regionale.

