(Adnkronos) – Travis Kelce e Taylor Swift sono la nuova 'coppia reale' degli Stati Uniti: da quando l'amore tra il giocatore dei Kansas City Chiefs e la cantante dei record è stato reso pubblico sono seguitissimi e amatissimi. Ora sembra che la loro storia abbia persino ispirato uno dei nuovi film di Natale prodotti dalla

Taylor Swift e Travis Kelce - la loro storia d’amore diventa un film di Natale - Si chiama 'Christmas in the Spotlight' e ha per protagonisti una cantante e un giocatore di football Travis Kelce e Taylor Swift sono la nuova 'coppia reale' degli Stati Uniti: da quando l'amore tra il giocatore dei Kansas City Chiefs e la cantante dei record è stato reso pubblico sono seguitissimi e amatissimi. (Sbircialanotizia.it)

Travis Kelce e Taylor Swift ispirano un nuovo film di Natale : ‘Christmas in the Spotlight’ - La narrativa si sofferma su questioni contemporanee come la volatilità delle relazioni sotto il pubblico scrutiny, la gestione delle aspettative familiari e l’impatto dei media. I fan della commedia romantica possono anche aspettarsi di vedere Jeannie Mai e Haley Kalil, il che arricchisce ulteriormente la proposta scenica. (Gaeta.it)

