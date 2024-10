Lanazione.it - Su iniziativa di 50&Più Arezzo: appuntamento con i libri di Mauro Caneschi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Proseguono le iniziative culturali di 50&Più, l’associazione degli “over 50” del sistema Confcommercio. Venerdì 18 ottobre 2024 alle ore 16 è in programma nella sede della Confcommercio in via XXV Aprile 12 la presentazione di due romanzi dello scrittore aretino, “La Chimera di Vasari” e “Il codice Stradivari”, pubblicati da Arkadia Editore. Ambientati il primo in Toscana, ad, e il secondo tra Venezia e il resto d’Europa, i dueintrecciano passato e presente attraverso il filo conduttore degli enigmi, tenendo il lettore con il fiato sospeso. A dialogare con l’autore ci sarà il giornalista di Teletruria Luca Tosi. Introduce il presidente di 50&PiùClaudio Magi. L’ingresso è libero. L’autoreè nato addove tuttora vive e lavora. Diplomato al Liceo Classico F.