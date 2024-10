Striscione pro Gaza al mercato. Multato l’apicoltore "pacifista" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chiedere di fermare i bombardamenti su Gaza è “propaganda politica non autorizzata”? Se lo sta chiedendo amareggiato un apicoltore che lunedì al mercato comunale di Desio aveva esposto, oltre al banchetto con il miele ricavato dalle sue api, anche uno Striscione. Con la scritta “Stop bombing Gaza, Stop genocide”. Due carabinieri si sono presentati però al suo banchetto e gli hanno chiesto di rimuoverlo, appunto perché si trattava di propaganda politica non autorizzata, pena una multa di 430 euro. l’apicoltore ha però tirato dritto e a quel punto ai militari non è rimasto altro da fare che fargli un verbale. A denunciare il caso è stata la sezione di Monza e Brianza di Sinistra italiana. "Israele bombarda per l’ennesima volta Gaza. Brucia la tendopoli nel cortile di un ospedale. Muoiono, bruciati vivi, i profughi di guerra. Ilgiorno.it - Striscione pro Gaza al mercato. Multato l’apicoltore "pacifista" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chiedere di fermare i bombardamenti suè “propaganda politica non autorizzata”? Se lo sta chiedendo amareggiato un apicoltore che lunedì alcomunale di Desio aveva esposto, oltre al banchetto con il miele ricavato dalle sue api, anche uno. Con la scritta “Stop bombing, Stop genocide”. Due carabinieri si sono presentati però al suo banchetto e gli hanno chiesto di rimuoverlo, appunto perché si trattava di propaganda politica non autorizzata, pena una multa di 430 euro.ha però tirato dritto e a quel punto ai militari non è rimasto altro da fare che fargli un verbale. A denunciare il caso è stata la sezione di Monza e Brianza di Sinistra italiana. "Israele bombarda per l’ennesima volta. Brucia la tendopoli nel cortile di un ospedale. Muoiono, bruciati vivi, i profughi di guerra.

