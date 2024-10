Settantacinque studentesse a scuola di cybersicurezza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ben 75 studentesse delle medie superiori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara, Prato e Arezzo, andranno a scuola di cibersicurezza dove, spiega una nota della Regione: "giocheranno con una Escape room virtuale per imparare a proteggersi dagli attacchi informatici che possono determinare perdita di dati, di denaro e anche avere pesanti riflessi sulla propria reputazione. È la prima volta che si organizza qualcosa del genere in Toscana riferisce la stessa nota. Saranno il Cybersecurity National Lab e la scuola Imt Alti Studi Lucca, con il supporto della Regione Toscana, a organizzare la giornata, venerdì 18 ottobre, dalle 10 alle 16, presso le Cascine Vecchie nel Parco Regionale Migliarino di San Rossore di Pisa. Le studentesse saranno divise in squadre in competizione tra loro. Saranno premiati i primi tre gruppi. Lanazione.it - Settantacinque studentesse a scuola di cybersicurezza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ben 75delle medie superiori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa, Massa Carrara, Prato e Arezzo, andranno adi cibersicurezza dove, spiega una nota della Regione: "giocheranno con una Escape room virtuale per imparare a proteggersi dagli attacchi informatici che possono determinare perdita di dati, di denaro e anche avere pesanti riflessi sulla propria reputazione. È la prima volta che si organizza qualcosa del genere in Toscana riferisce la stessa nota. Saranno il Cybersecurity National Lab e laImt Alti Studi Lucca, con il supporto della Regione Toscana, a organizzare la giornata, venerdì 18 ottobre, dalle 10 alle 16, presso le Cascine Vecchie nel Parco Regionale Migliarino di San Rossore di Pisa. Lesaranno divise in squadre in competizione tra loro. Saranno premiati i primi tre gruppi.

Studentesse aretine a scuola di cybersicurezza a San Rossore - Questo workshop vuole non solo formare sull’uso sicuro e consapevole del digitale, ma anche offrire l’opportunità di sperimentare quanto la sicurezza informatica, centrale nelle nostre vite, possa essere divertente e alla portata di tutte le persone”. La Regione Toscana non solo vuole accrescere le competenze in materia di sicurezza informatica, ma vuole impegnarsi affinché si riduca il ... (Lanazione.it)

Al via il terzo incontro residenziale del progetto "Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale)" della Scuola Sant’Anna : tre giorni di orientamento a Pisa per studentesse e studenti da tutta Italia - per favorire una scelta universitaria più consapevole - Il programma della mattinata di giovedì 5 settembre comprende un incontro con allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna, per presentare il concorso di ammissione, e con i rappresentanti del consorzio CISIA, per conoscere il test TOLC, valido come preselezione per il concorso di ammissione. L'intervento di Michele Sgangarone è previsto per martedì 3 settembre alle 15. (Quotidiano.net)