Rinnovo contratti PA, il governo stanzia 10 miliardi per il 2022-24 e 3 miliardi per il 2025-27. Zangrillo: “Cifra record, garantiamo continuità nelle trattative, non accadeva da 20 anni” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un incremento record delle risorse destinate al Rinnovo dei contratti del pubblico impiego: la manovra 2025, approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede lo stanziamento di oltre 10 miliardi di euro per il triennio 2022-2024. L'articolo Rinnovo contratti PA, il governo stanzia 10 miliardi per il 2022-24 e 3 miliardi per il 2025-27. Zangrillo: “Cifra record, garantiamo continuità nelle trattative, non accadeva da 20 anni” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un incrementodelle risorse destinate aldeidel pubblico impiego: la manovra, approvata dal Consiglio dei Ministri, prevede lomento di oltre 10di euro per il triennio-2024. L'articoloPA, il10per il-24 e 3per il-27.: “, nonda 20” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - via libera al provvedimento : quasi 30 miliardi. Ok al taglio del cuneo fiscale - più fondi per il rinnovo del contratto. Modifiche all’assegno unico - . Modifiche all’assegno unico sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Manovra 2025, via libera al provvedimento: quasi 30 miliardi. Una manovra da quasi 30 miliardi di euro (in termini lordi, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027) incentrata su famiglie, taglio del cuneo fiscale, sanità e sostegno alla natalità. (Orizzontescuola.it)

Rinnovo contratto scuola - Valditara annuncia 3 miliardi per aumentare gli stipendi : “Basta demagogia sulla scuola - occorre puntare su ancora più risorse” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato uno stanziamento di 3 miliardi di euro destinato al rinnovo dei contratti del personale docente. . L'articolo Rinnovo contratto scuola, Valditara annuncia 3 miliardi per aumentare gli stipendi: “Basta demagogia sulla scuola, occorre puntare su ancora più risorse” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

FLC CGIL a Valditara : “Servono 6 miliardi per il rinnovo del contratto e assunzioni straordinarie. Valutiamo lo stato di agitazione” - Queste le priorità ribadite dalla FLC CGIL al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante l'incontro che si è tenuto questo pomeriggio. L'articolo FLC CGIL a Valditara: “Servono 6 miliardi per il rinnovo del contratto e assunzioni straordinarie. "Risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto, lotta al precariato e assunzioni straordinarie per il personale ATA". (Orizzontescuola.it)