Processo a Giulia Tramontano Impagnatiello è capace ossessivo e narcisista ma non invalido

È stata resa nota pochi minuti fa la perizia psichiatrica di Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano. Aveva cercato di eliminare Giulia Tramontano, ed il piccolo Thiago che portava in grembo, "come fosse una caramella". Ha tratti di personalità narcisistici e psicopatici, una visione autocentrica del mondo, scarse capacità empatiche ma tendente all'ipercontrollo. Alessandro Impagnatiello è stato ritenuto capace di intendere e di volere (ANSA FOTO) – Notizie.comNonostante questo, però, non sono stati ravvisati tratti psicopatologici. Dunque Alessandro Impagnatiello è stato ritenuto capace di intendere e di volere. A stabilirlo sono stati i periti Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, nella relazione depositata alla Corte d'Assise di Milano. Impagnatiello è imputato per l'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza.

