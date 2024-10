Pioggia forte e possibili allagamenti, nuova allerta meteo su novarese e Vco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come previsto dalla mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre, sul novarese e Vco è tornata la Pioggia che, stando alle previsioni meteo, proseguirà almeno fino al fine settimana.Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, le precipitazioni più intense sono attese su tutta fascia orientale Novaratoday.it - Pioggia forte e possibili allagamenti, nuova allerta meteo su novarese e Vco Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come previsto dalla mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre, sule Vco è tornata lache, stando alle previsioni, proseguirà almeno fino al fine settimana.Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, le precipitazioni più intense sono attese su tutta fascia orientale

